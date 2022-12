Vittorio Sabadin, chi è il giornalista e scrittore esperto della famiglia reale inglese

01 dicembre 2022 a

Vittorio Sabadin è considerato uno dei giornalisti italiani più esperti della famiglia reale Inglese. Ha lavorato per ben 32 anni a La Stampa, dal 1979 al 2001. Prima come capo del servizio politico, poi come primo caporedattore centrale e infine vicedirettore per 15 anni, incrociando ben otto direttori diversi. E' stato anche corrispondente da Londra e attualmente è collaboratore e editorialista del Il Messaggero. Oltre che giornalista è un attento scrittore e negli anni si è dedicato proprio alla famiglia reale inglese. Tra le sue pubblicazioni più note c'è senza dubbio "Diana. Vita e destino", ovviamente dedicato all'ex moglie di Re Carlo III. Ma ha scritto anche "La guerra dei Windosr. William, Kate, Harry, Meghan e il futuro della monarchia inglese”. E ancora: “Carlo. Il principe dimenticato”, “Elisabetta, l’ultima regina”, “Diana, vita e destino”. Il suo ultimo libro è "Carlo III. La lunga attesa di un re". Oggi, giovedì 1 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone, su Rai 1, nel programma Oggi è un altro giorno.

