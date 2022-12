Benedetta Parodi, che beffa lo scherzo della figlia! La moglie di Fabio tra famiglia e cucina

01 dicembre 2022 a

Bendetta Parodi, giornalista, moglie di Fabio Caressa, è diventata nota al grande pubblico per i suoi programmi dedicati alla cucina. Da I menù di Benedetta al talent dedicato alla pasticceria, Bake off Italia. Recentemente su La7 ha condotto anche Senti chi mangia, una sfida tra negati in cucina. Nata nel 1972, simpatica e professionale, dal 1999 è sposata con una delle voci più amate del giornalismo sportivo. Matilde, Eleonora e Diego sono i loro tre figli. Galeotto fu uno stage di Benedetta a Tele+, è qui che incontrò Caressa. Dopo il matrimonio del 1999, i due giornalisti hanno rinnovato la promessa d'amore nel 2018, con una cerimonia alle Maldive per amici intimi e parenti. Benedetta è sorella di Cristina, altro volto conosciutissimo della televisione italiana, e Roberto, giornalista e scrittore specializzato nei viaggi in moto. Una vita intensa, in cui non sono mancati episodi particolari, come lo scherzo de Le Iene nel 2019, quando a beffarla furono il marito e la figlia. Quest'ultima le fece credere che si era innamorata di un adulto.

