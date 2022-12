Fabio Caressa, chi è. Il doppio matrimonio della voce del calcio e l'amore per Benedetta

01 dicembre 2022 a

Fabio Caressa è uno dei più apprezzati telecronisti di calcio, nonché conduttore e ovviamente giornalista. Scoperto da Michele Plastino, dopo il suo esordio nel 1986 su Canale 66, rete romana, viene notato da Sandro Piccinini e inizia la sua ascesa nel mondo del giornalismo sportivo. Stagione cardine è quella del 1996-97 quando viene promosso come prima voce dei posticipi calcistici di Tele +, poi un successo dietro l'altro. Dal 2015 conduce Sky Calcio Club. Non solo televisione. Ha collaborato anche con Gazzetta dello Sport, Guerin Sportivo, GQ e Totoguidascommesse. Socialista da giovane e simpatizzante di Bettino Craxi, laureato in scienze politiche alla Luiss di Roma. Dall'11 luglio 1999 è sposato con la giornalista Benedetta Parodi. Da lei ha avuto tre figli: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). Il primo incontro tra Caressa e la moglie è avvenuto nei corridoi di Tele +, quando lei era solo una stagista. Ma lui ha dovuto insistere molto per il primo appuntamento. Poi la scintilla e la convivenza. Nel 1999 lei oltre a diventare giornalista sposa Fabio. Matrimonio in seguito bissato con una cerimonia alle Maldive con amici e familiari.

