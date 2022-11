Divorzio Kardashian-West, trovato l'accordo. A lei 200mila al mese e diverse proprietà

30 novembre 2022 a

Gli attori Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto un accordo per il loro divorzio. Secondo quanto riportato dal sito Eonline, in base all'accordo oltre i 200 mila dollari per il mantenimento dei figli che Kanye dovrà a Kim ogni mese gli ex coniugi hanno diviso i loro beni comprese le loro 21 tenute. A Kim andranno diverse proprietà situate a Hidden Hills, in California, inclusa la casa in cui attualmente risiede con i figli. Inoltre, la star dei Kardashian rimarranno le case situate a Riverside, a Malibu, e in Idaho. Per quanto riguarda il vincitore del Grammy, oltre a rimanere in possesso di più di 300 acri a Calabasas, a Kanye andranno anche altre case in California situate a Calabasas, Malibu, Hidden Hills e Thousand Oaks. Oltre alle proprietà in California, Ye (nuovo nome legale di West) resterà in possesso anche di due ranch e di una casa situata nel Wyoming, una proprietà situata in Belgio e la sua casa d'infanzia a Chicago. Kim ha chiesto il divorzio nel febbraio 2021 dopo 7 anni di matrimonio.

