Bar Stella, stasera in tv 30 novembre 2022 su Rai2: gli ospiti di Stefano De Martino

Bar Stella riapre. La trasmissione, alla seconda stagione, va in onda in seconda serata (alle 23,50 circa) su Rai2. Il programma, pensato e condotto da Stefano De Martino, si è ispirato per realizzarlo a un bar vero: quello del bisnonno a Torre Annunziata dove il conduttore ha trascorso l'infanzia. La formula è sempre la stessa: chiacchiere da bar, scanzonate e leggere, tra chi “lavora” nel locale e “avventori”.

Nella seconda puntata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, si discuterà della proposta di un bonus-matrimonio di ventimila euro. Passeranno per il bar la sondaggista Alessandra Ghisleri, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la cantante Ditonellapiaga. La settimana si concluderà giovedì, con i Neri per Caso che, cantando a cappella versioni inedite dei loro successi e anche la sigla iniziale del Bar Stella, alleggeriranno il lavoro della Disperata Erotica Band.

