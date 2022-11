Il destino di Ruby, film stasera in tv mercoledì 30 novembre su Rai 2

30 novembre 2022 a

a

a

Il destino di Ruby. E' il titolo del film in programma stasera, mercoledì 30 novembre, su Rai 2, inizio alle ore 21.20. Pellicola di avventura, produzione americana del 2021, regia a cura di Michael Robinson. Nel cast troviamo Raechelle Banno, Karina Banno, Sam Duke e Ty Wood. Il film è tratto dal romanzo All that Glitters di V. C. Andrews. Ruby torna nel Bayou con la piccola Pearl. Subisce un'aggressione e decide di andare a vivere nella villa di Paul Tate che è ancora follemente innamorato di lei. Ovviamente non mancheranno colpi di scena.

Atlantide, puntata speciale "Hitler, 1922: la marcia su Berlino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.