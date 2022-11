Porta a Porta, la tragedia di Ischia e il punto sui temi economici

30 novembre 2022 a

a

a

La tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, argomento principale della puntata di Porta a Porta di stasera, mercoledì 20 novembre, su Rai 1. Inizio alle ore 23.05 per il talk condotto da Bruno Vespa. Ospite in studio il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Durante il programma Vespa affronterà anche i temi legati all’attualità politica e all’economia con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

Atlantide, puntata speciale "Hitler, 1922: la marcia su Berlino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.