La furia dei Titani, stasera in tv mercoledì 30 novembre su Italia 1. La trama

La furia dei Titani. E' il titolo del film in programma questa sera, mercoledì 30 novembre, su Italia 1. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola d'azione di produzione americana, diretta da Jonathan Liebesman. Del cast fanno parte Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Bill Nighy, Danny Huston, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Lily James, Reg Wayment. La trama: dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato. Vive in piccolo villaggio di pescatori con il piccolo Helius, il figlio. Intanto sull'Olimpo la battaglia tra divinità e titani è in una fase decisiva. Gli Dei pagano la mancanza di devozione degli uomini. Davanti a intrighi e congiure, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l'aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un'insidiosa missione sottoterra, lasciando il villaggio di pescatori e tornando al centro della battaglia.

