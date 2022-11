Atlantide, stasera in tv 30 novembre su La7: Hitler e la marcia su Berlino

30 novembre 2022 a

Stasera in tv, 30 novembre 2022, consueto appuntamento del mercoledì su La7 con Atlantide - Storie di uomini e di mondi, il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori (dalle 21,20). La puntata di oggi è intitolata Hitler, 1922; marcia su Berlino. Ci sarà spazio per un documentario fotografico e le riflessioni di Paolo Mieli.

Se nell'autunno 1922 la Marcia su Roma sanciva per Benito Mussolini la presa del potere dell’Italia, in Germania, intanto, Adolf Hitler cominciava la sua scalata al potere, che lo porterà verso il dominio dittatoriale, che degenerò nelle pagine più atroci del Novecento. Purgatori introduce i quattro episodi del documentario Hitler: a Life in Pictures. La scalata fascista è raccontata mediante l’utilizzo 42.000 fotografie: scatti pubblici e privati, che immortalano Hitler in modo talvolta inedito.

Ad arricchire questo complesso racconto, l’editorialista del Corriere della Sera e storico Paolo Mieli rilascia le sue riflessioni sull’argomento. Altra voce della serata è Umberto Cicconi, noto per aver fotografato Bettino Craxi, segretario socialista, lungo tutto il suo percorso pubblico e privato. Tra gli ospiti anche il fotografo Umberto Pizzi e Mauro Biani, con la sua vignetta.

