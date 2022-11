Valentina Lodovini, chi è l'ex misterioso. "Dimagrire? Porto con orgoglio la mia quarta di reggiseno”

30 novembre 2022 a

Valentina Lodovini ospite di Oggi è un altro giorno: nel salotto del pomeriggio di Rai1, intervistata da Serena Bortone, racconterà un po' della sua vita ma anche l'ultima pellicola di cui è protagonista, con Claudio Bisio, dal titolo Vicini di casa (regia di Paolo Costella).

L'attrice Valentina Lodovini ospite di Oggi è un altro giorno

Ma chi è Lodovini? L'attrice, 44 anni, è nata in Umbria ad Umbertide perché "a mia mamma si ruppero le acque per strada" ha raccontato, ma è toscana di Sansepolcro (dove i genitori avevano un negozio di elettrodomestici). Dopo la maturità scientifica nel 2000 si è diplomata al Laboratorio Teatrale Permanente dell'Associazione culturale Ottobre a Perugia, e nel 2004 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La sua carriera da attrice è decollata nel mondo delle fiction (Io e mamma, Distretto di polizia, 48 ore e Incantesimo). Poi ha partecipato ad alcune serie tv (Coco Chanel e Fortapàsc), mentre al cinema dopo aver lavorato con Paolo Sorrentino (L'amico di famiglia e A casa nostra), ha fatto parte del cast di film di successo come Benvenuti al Sud, La donna della mia vita, Benvenuti al Nord e Ma che bella sorpresa. Protagonista di videoclip e spettacoli teatrali, ha vinto un David di Donatello e un Nastro d'Argento.

Per quanto riguarda la vita privata, Lodovini è sempre stata riservatissima, così tanto da non essere mai stata paparazzata. L’attrice ha avuto una lunga storia d’amore tra il 2010 e il 2016, ma non si conosce l'identità dell'ex compagno. Non ha mai fatto segreto di amare il cibo, e di non privarsi mai di niente a tavola. A Grazia ha rivelato che e all’inizio della sua carriera le sarebbe stato chiesto da un agente di dimagrire 20 kg: “Lo mandai a quel paese. Nessun regista è riuscito a farmi venire la malattia della taglia 38. Porto con orgoglio la mia quarta di reggiseno” ha detto.

