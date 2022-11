Chi l'ha visto?, stasera in tv mercoledì 30 novembre su Rai 3

30 novembre 2022 a

Cercare di risolvere i misteri, aiutare i familiari delle persone scomparsi, lanciare appelli. Sono i principali obiettivi di Chi l'ha visto?, storico programma della Rai. Stasera in tv, mercoledì 30 novembre, nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, inizio alle 21.20 su Rai 3. Diversi i casi che saranno analizzati durante la trasmissione. A partire da quello di Gaia Randazzo. Ha preso la nave per andare a trovare la nonna in Sicilia ed è scomparsa nel nulla. A Chi l'ha visto? interviene la mamma: "Era serena e non crediamo al suicidio". Ma allora cosa è accaduto durante la traversata Genova-Palermo? Ma si parlerà anche della vicenda di Marzia Capezzuti: l'orrore di Pontecagnano viene riproposto con documenti inediti. Al momento cinque sono gli indagati per omicidio e occultamento di cadavere: sono tutti della stessa famiglia. Naturalmente al centro dell'attenzione anche la storia di Saman. La terra ha finalmente restituito i suoi resti. Viene proposta ai telespettatori l'intervista a un altro cugino della ragazza uccisa. E' Irfan e l'aveva colpita con un pugno perché era vestita all'occidentale. Ha sempre detto agli inquirenti di non sapere nulla di lei. Ovviamente come in tutte le puntate di Chi l'ha visto? non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto per le persone in difficoltà.

Shabbar Abbas: "Mia figlia Saman è ancora viva"

