Dimartedì, stasera in tv 29 novembre su La7: anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

Stasera in tv, 29 novembre 2022, su La7 torna l'appuntamento con Dimartedì (ore 21,15), il talk show condotto da Giovanni Floris. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica.

Nella puntata di oggi si parlerà di politica interna, con il governo Meloni e le sue manovre; la questione condoni e le polemiche dopo la tragedia di Ischia. In studio tanti ospiti. In particolare giornalisti e politici che si confronteranno sui vari temi d’attualità. Spazio anche ad altre questioni come la guerra in Ucraina. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

(in aggiornamento)

