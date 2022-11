Cartabianca, stasera in tv 29 novembre su Rai3: ospiti e anticipazioni

29 novembre 2022 a

Stasera in tv, 29 novembre 2022, consueto appuntamento del martedì su Rai3 con Cartabianca a partire dalle 21,20. Alla conduzione del talk della terza rete pubblica sempre Bianca Berlinguer.

Nel corso della serata si parlerà di diversi temi: le critiche e le polemiche sulla manovra varata dal Governo di Giorgia Meloni, la guerra in Ucraina, il reddito di cittadinanza e la tragedia di Ischia.

Tra gli ospiti in studio e in collegamento ci saranno Debora Serracchiani (deputata del Pd), Augusta Montaruli (deputata FdI), Maurizio Lupi (deputato Noi con l'Italia), Oscar Farinetti (imprenditore), Alessandro Orsini (saggista), i giornalisti Gad Lerner, Marc Innaro, Annalisa Chiricò e Francesco Borgonovo, Elena Hayam Murgia (la ragazza sarda che ha lasciato la religione cattolica per l'Islam) e, come sempre, Mauro Corona.

