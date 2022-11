Rajna Kabaivanska, chi è il marito del soprano: carriera e vita privata

29 novembre 2022 a

a

a

Rajna Kabaivanska ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1. Il soprano originario della Bulgaria è naturalizzato italiano e compirà tra pochi giorni 88 anni.

Manuela Arcuri, l'assenza dalle scene per stare in famiglia: "Ho intrapreso altre strade"

Kabaivanska è una delle cantanti liriche più importanti dei nostri tempi. Nata a Burgas l 15 dicembre 1934, sul Mar Nero, in Bulgaria. Suo padre era medico veterinario e scrittore; inventore di grandi progetti, a lui si deve l’ideazione e fondazione della Balkanturist, l’Organizzazione del Turismo Bulgaro. Sua madre era professoressa di fisica. Rajna ha sempre abitato e studiato a Sofia. Da bambina suonava il pianoforte e cantava accompagnandosi sulla fisarmonica. Da studentessa al Conservatorio di Sofia, lavorava come solista nel collettivo artistico dell’Armata del Lavoro, suonando e cantando arie da opere famose come soprano e come mezzosoprano. i diploma in canto e pianoforte al conservatorio di Sofia dove è stata membro del coro del teatro dell’Opera di Sofia. Dopo aver chiesto di continuare a studiare in Italia e già nel 1961 debuttava alla Piccola Scala di Milano. In breve tempo divenne il soprano più acclamato in Italia e in molti paesi europei. Nel 2007, ai funerali di Luciano Pavarotti, aprì la cerimonia religiosa cantando l'Ave Maria di Verdi.

Suor Paola, chi è la tifosa della Lazio famosa per Quelli che il calcio e impegnata nella solidarietà

Vita privata: nel 1969 conobbe un giovane regista operistico, Franco Guandalini, assistente di Giorgio De Lullo e collezionista d’arte e farmacista a Modena che sarebbe diventato suo marito. Si è stabilita definitivamente a Modena, dopo la nascita della figlia Francesca, (chiamata così per l’opera di Zandonai), oggi dottoressa in archeologia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.