Manuela Arcuri, chi è il marito e l'assenza dalle scene per stare in famiglia

Manuela Arcuri sarà ospite di Oggi è un altro giorno - martedì 29 novembre - e intervistata da Serena Bortone si racconterà su Rai1 tra carriera e privato a iniziare dal matrimonio, recente, con Giovanni Di Gianfrancesco.

Arcuri (45 anni) si è sposata a fine luglio nel Castello di Odescalchi, sul lago di Bracciano (lo stesso in cui in passato si erano scambiati le promesse Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e Tom Cruise e Katie Holmes). Il matrimonio è arrivato dopo 12 anni insieme al compagno e padre di Mattia, nato nel 2014. I due si erano già sposati a Las Vegas nel 2013, prima della nascita del loro unico figlio, ma ora hanno voluto ufficializzare l'unione anche in Italia. Di Gianfrancesco è un imprenditore edile. L'attrice in passato aveva avuto una lunga relazione sentimentale con il calciatore Francesco Coco e successivamente con lo schermidore Aldo Montano e l'attore Gabriel Garko.

Protagonista delle fiction più amate, Arcuri poi ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi totalmente alla famiglia. Oggi però sente di essere pronta a nuove sfide, tanto da essere tornata a recitare (anche se non da protagonista). Proprio insieme a Di Gianfrancesco sta realizzando nuovi progetti legati alla sua grande passione. "Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro. Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi. L’idea era realizzare videoclip ma ad aprile saremo impegnati con il primo film, una copruduzione italo-spagnola" ha raccontato.

