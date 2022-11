Cronache Criminali, stasera lunedì 28 novembre su Rai 1. L'omicidio di Giulia Balestri

28 novembre 2022 a

Giulia Balestri fu uccisa dal marito Matteo Cagnoni. La storia sarà raccontata nei dettagli da Giancarlo De Cataldo nella puntata di Cronache Criminali, in onda stasera in tv, lunedì 28 novembre, alle 23.35 su Rai 1. Tutto inizia il 18 settembre 2016. Alla Questura di Ravenna arriva la denuncia della scomparsa di una donna di trentanove anni, madre di tre bambini. L'improvvisa sparizione appare subito come un caso insolito agli occhi degli inquirenti, i quali non credono a un allontanamento volontario, e si muovono immediatamente nel solco della sua vita privata. La donna è sposata con Matteo Cagnoni, un dermatologo di fama nazionale, che conta numerose apparizioni in vari programmi televisivi, rampollo di una delle famiglie più in vista della borghesia di Ravenna: un uomo al di sopra di ogni sospetto, si direbbe.

Le indagini mettono, però, in luce il rapporto ossessivo che Cagnoni aveva instaurato con la moglie, e come la controllasse costantemente. Proprio quando Giulia conosce un altro uomo e decide di porre fine a quella relazione che non la fa sentire libera, il marito premedita un delitto, attuato poi efferatamente. Cronache Criminali ricostruisce l’omicidio di Giulia Ballestri attraverso le interviste di chi, a vario titolo, si è interessato alla vicenda, come il pm che ha guidato le indagini, le forze dell’ordine che vi hanno preso parte, l’avvocato della famiglia, e tanti altri.

Un racconto corale su un singolo caso di cronaca che inquadra la vicenda in un contesto più ampio, permettendo una riflessione più profonda sul fenomeno del femminicidio. Da uno studio virtuale, lo scrittore e sceneggiatore, già magistrato, tra i massimi esperti di crime, Giancarlo De Cataldo, conduce gli spettatori dentro quella storia e dentro quel tempo, per comprenderne meglio i contorni. Un omicidio definito dai giudici “lucido, feroce e senza pentimento”, che ha scosso profondamente la comunità ravennate e non solo, maturato all’interno di una delle famiglie più note della città.

