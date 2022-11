Bastille Day - Il colpo del secolo, stasera lunedì 28 novembre, il film su Italia 1

28 novembre 2022 a





Bastille Day - Il colpo del secolo. E' il titolo del film in programma stasera in tv, lunedì 28 novembre, su Italia 1. Pellicola di azione prodotta nel 2016 (Usa, Lussembyrgo e Francia), vede alla regia James Watkins e Jill Gagé. Del cast fanno parte Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia, Thierry Godard, Tony Paul West, Daniel Westwood. La trama. Alla vigilia della presa della Bastiglia, Zoe Naville, giovane francese, attraversa Parigi. Il suo obiettivo è far scoppiare una bomba come dichiarazione politica radicale. All'ultimo momento decide di non commettere un atto così violento. Ma Michael Mason, un borseggiatore americano, ruba la borsa di Zoe. Intanto Sean Briar, reduce da una missione di guerra andata male, cerca di adattarsi al nuovo ruolo di analista di dati sul cyberterrorismo. Il borseggiatore diventa il principale ricercato e Briar lo vuole prendere per primo. Saranno 24 ore di fuoco per i tre protagonisti del film.

