Quarta Repubblica stasera lunedì 28 novembre su Rete 4. Anticipazioni e ospiti

Quarta Repubblica torna stasera in tv, lunedì 28 novembre, su Rete 4. Appuntamento alle ore 21.20 per il talk show condotto da Nicola Porro. Annunciati collegamenti in diretta con Ischia per le ultime notizie sulla ricerca dei dispersi, ma anche per cercare di comprendere perché una frana del genere ha travolto quasi un intero paese. Nel corso della puntata di nuovo al centro dell'attenzione anche il caso del neodeputato Aboubakar Soumahoro: sviluppi delle indagini e pareri degli ospiti in studio. Annunciata anche una seconda puntata dell'inchiesta sulle interdittive e sui sequestri previsti dalle norme Antimafia. Il faccia a faccia di questa sera sarà con Vito Pertosa, fondatore del gruppo industriale che dal Sud Italia esporta satelliti e altri prodotti ad alta tecnologia. Oltre a Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi, ospiti fissi del programma, stasera interverranno i giornalisti Bruno Vespa, Alessandro Barbano e Daniele Capezzone; il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove; il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, Matilde Siracusano; la deputata della Lega, Simonetta Matone; gli imprenditori Anita Likmeta e Piergiorgio Capra; l’attivista per l’ecologia Giulio Giuli, suor Anna Monia Alfieri e Hoara Borselli.

