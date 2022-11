Grande Fratello Vip stasera lunedì 28 novembre su Canale 5. Le anticipazioni

28 novembre 2022 a

Grande Fratello Vip, o meglio GFVIP: le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 28 novembre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il rientro di tutti i concorrenti nella casa ha fatto lievitare la temperatura. Al centro dell'attenzione soprattutto la fine del rapporto hot tra Antonino Spinalbanese e Oriana Marzoli. In molti sono pronti a scommettere che la storia sia già al capolinea e lei sembra soffrirne. Sbandate a parte, stasera ci saranno due importanti sorprese per i vipponi. Micol Incorvaia potrà ritrovare la sorella Clizia che tornerà nel loft di Cinecittà, già molto significativo per la sua vita. Patrizia Rossetti, invece, potrà ascoltare le parole di suo padre. Serata di televoto. Il pubblico dovrà scegliere tra Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon.

