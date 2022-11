Grande Fratello Vip, lite in cucina. Wilma Goich sbotta contro Patrizia Rossetti: "Mi dà sui nervi, riprende tutti" | Video

28 novembre 2022 a

a

a

Non mancano litigi e polemiche nella casa del Grande Fratello Vip. In cucina è Wilma Goich a perdere la pazienza durante la preparazione del pranzo. La cantante si arrabbia per gli atteggiamenti di Patrizia Rossetti che a suo avviso la rimprovera sempre. "Ogni cosa che dico mi riprende - spiega agli altri gieffini - Riprende tutti, riprende tutti! E porca miseria. Mi dà sui nervi. Uno pazienta, pazienta, pazienta, poi sbotta". Clicca qui per il video.

Nella Casa doccia sexy e movimentata per Oriana Marzoli | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.