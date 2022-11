Grande Fratello Vip, per Oriana Marzoli doccia sexy e movimentata | Video

28 novembre 2022 a

Nella Casa del Grande Fratello Vip i momenti sexy non sono mai mancati. E ovviamente è così anche nell'edizione di quest'anno. Stamattina, lunedì 28 novembre, è stata Oriana Marzoli a concedersi una doccia rilassante ma al tempo stesso... un po' agitata, indossando un costume nero che mette in evidenza le sue forme, in particolare il lato B. Il video è stato pubblicato nel portale del GFVIP e ha collezionato migliaia di visualizzazioni. Oriana Marzoli, classe 1992, è originaria del Venezuela ma nota soprattutto in Spagna dove ha partecipato a diversi programmi televisivi. E' anche una influencer. Il suo profilo Instagram conta oltre due milioni di follower. Clicca qui per vedere il video.

