Spagna-Germania fa il pieno di ascolti: oltre 7 milioni e mezzo di spettatori

La sfida Spagna-Germania dei Mondiali di calcio in Qatar ha fatto il pieno di ascolti, dominando la prima serata televisiva di domenica 27 novembre: 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share. Il Circolo dei Mondiali, sempre su Rai1, ha fatto registrare 1.778.000 spettatori con il 9.58%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa è stato visto da 2.454.000 spettatori con l’11.3%. Su Canale 5, il film Dopo il matrimonio ha interessato 1.941.000 persone (10.4%,) mentre su Italia 1 Le Iene presentano: Inside è stato seguito da 1.614.000 spettatori (8.4%). E ancora, per Ncis Los Angeles- Ultimo scatto su Rai 2 970.000 spettatori (4,3%) e per Ncis Los Angeles-Sergente capo boomer 1.140.000 spettatori (5,7%), per Zona Bianca su Rete 4 635.000 spettatori (4.5%), per Non è l’Arena su La7 780.000 spettatori (7%). Infine su Tv8 Every Breath You Take ha totalizzato 158.000 spettatori (0.9%) e sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso ha registrato 407.000 spettatori (2.2%).

Spagna-Germania 1-1, Fullkrug risponde a Morata

