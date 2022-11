Le Iene presentano Inside, stasera in tv domenica 27 novembre su Italia 1. Il mondo della droga

27 novembre 2022 a

Le Iene presentano Inside, quinto appuntamento della stagione, dedicato al tema della Droga. Stasera in tv, domenica 27 novembre, su Italia 1. Reportage di Luigi Pelazza e Andrea Benpensante, interamente dedicato all'industria delle sostanze stupefacenti. Uso, costi, pericoli, mercati. Testimonianze dirette dei tossicodipendenti, ma anche delle forze dell'ordine impegnate in una lotta sempre molto complessa. Interverranno personaggi noti che conoscono molto bene il mondo delle tossicodipendenze. Marco Cappato affronterà il tema della legalizzazione a fini terapeutici. Fabrizio Corona parlerà dell'abuso di psicofarmaci, mentre Fernanda Lessa degli eccessi del consumo di alcol e delle difficoltà che si affrontano per uscire dalla dipendenza. J-Ax spiegherà gli effetti collaterali della cannabis, di cui non fa più uso. Non mancheranno dati e approfondimenti sulle nuove sostanze, sullo spaccio, sui test nelle discoteche. E si tornerà anche sul possibile uso da parte dei parlamentari italiani. Nel 2006 Le Iene sottoposero a loro insaputa, cinquanta onorevoli a un test per rilevare l'uso delle sostanze stupefacenti. Il risultato fu incredibile: uno su tre usava droghe. Il servizio non andò mai in onda e il materiale fu confiscato dopo poche ore. Chi realizzò il servizio fu condannato, ma la trasmissione riuscì a rendere noti i risultati dei test scatenando un caos nel mondo politico. Del resto un tutte le interviste realizzate in 25 anni di attività, Le Iene hanno sempre chiesto ai protagonisti: "Hai mai fatto uso di sostanze stupefacenti?".

