Dopo il matrimonio, stasera domenica 27 novembre film su Canale 5. La trama

Nella sfida televisiva di oggi, domenica 27 novembre, Canale 5 contrappone alla partita mondiale di calcio tra Spagna e Germania, il film Dopo il matrimonio. Pellicola del 2019, produzione americana, genere drammatico. Il regista è Bart Freundlich, mentre nel cast troviamo Michelle Williams, Julianne Moore e Billy Crudup. Uno sguardo alla trama. Due donne sono legate da un grande amore allo stesso uomo. Ma un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Due donne e due mondi diversi a confronto. La prima è una manager di New York, l'altra un'idealista alla ricerca di fondi per un orfanotrofio di cui si occupa in India. Non manca il classico mistero da svelare.

