Spagna-Germania, stasera domenica 27 novembre in diretta su Rai 1. Le formazioni

Grande attesa per la partita Spagna-Germania, primo scontro tra grandi squadre ai mondiali del Qatar. Per i tedeschi è un incontro fondamentale. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone, i tedeschi hanno bisogno di una vittoria o comunque di un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione. I transalpini, invece, dopo aver segnato sette gol al Costarica, possono centrare già stasera la qualificazione. Calcio di inizio alle ore 2o e partita trasmessa in diretta su Rai 1. E' il quinto confronto tra le due formazioni a un mondiale. Nella semifinale del 2010 vinsero gli spagnoli che poi conquistarono la coppa. Oltre che sul primo canale della televisione di Stato, la sfida può essere seguita su Rai Play. Collegamento dalle ore 19.45.

Le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz. Ct. Flick.

Arbitra l'incontro l'olandese Makkelie.

