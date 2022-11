Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi, domenica 27 novembre

27 novembre 2022 a

a

a

Verissimo. Anche oggi domenica 27 novembre, come tutte le settimane, alle ore 16 nuovo appuntamento con Verissimo, su Canale 5. Gli ospiti di Silvia Toffanin saranno Domenica Cristina Scuccia, ex suor Cristina, e Cristina D'Avena. Suor Cristina il 20 novembre aveva scelto proprio Verissimo per raccontare perché ha scelto di lasciare la vita consacrata, presentandosi in abiti borghesi. Una storia che ha tenuto banco per tutta la settimana. Torna in studio come ha vissuto gli ultimi giorni. Cristina D'Avena, invece, celebra i quarant'anni di carriera: le sue canzoni hanno accompagnato generazioni di bambini. In studio anche Claudio Bisio e Vittoria Puccini, dall'1 dicembre al cinema con la commedia Vicini di casa. E poi, a Verissimo uno splendido cinquantenne con trent'anni di carriera Nek, Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet che presenterà suo figlio Brando. Anche oggi, dunque, non mancheranno ospiti ed emozioni.

A Che tempo che fa Bono, Mancini e Metsola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.