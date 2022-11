Che tempo che fa, stasera domenica 27 novembre su Rai 3. Gli ospiti

27 novembre 2022 a

Ospite d'eccezione di Che tempo che fa, stasera in tv, domenica 27 novembre. Al programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, è annunciata la partecipazione di Bono, frontman degli U2. Ma ci saranno anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e tanti altri, oltre ovviamente a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Bono sarà ospite di Fazio in occasione dell’uscita della sua prima autobiografia, “Surrender – 40 canzoni, una storia”, un ritratto della sua vita in 40 capitoli.

Roberto Mancini e il capo delegazione della Figc, Gianluca Vialli, sono invece protagonisti al cinema del documentario “La Bella Stagione”, diretto da Marco Ponti e tratto dall’omonimo libro scritto proprio da Mancini, Vialli e dai calciatori della Sampdoria campione d’Italia. In studio anche Francesco Guccini, tornato col nuovo album “Canzoni da intorto” a 10 anni dall’ultimo. E ancora: Diego Abatantuono e il Mago Forest, protagonisti con Nino Frassica della nuova commedia natalizia di Francesco Patierno “Improvvisamente Natale”. Annunciata anche la presenza di Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; dell’economista Tito Boeri e della vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea.

A chiudere il programma, come sempre, sarà "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Gli ospiti in questo caso saranno Francesca Michielin, live con l’ultimo singolo “Occhi grandi grandi”, Vito Dell’Aquila, neo campione mondiale di taekwondo e già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Francesca Fialdini, presentatrice con Mario Acampa del Junior Eurovision Song Contest in onda l’11 dicembre su Rai1, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

