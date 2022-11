Vorrei dirti che, oggi domenica 27 novembre. La storia di Damiano

27 novembre 2022 a

Vorrei dirti che. Anche oggi, domenica 27 novembre, su Rai 2 dalle ore 15, il programma condotto da Elisa Isoardi. Il format va alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. A Carpenedolo, in provincia di Brescia, Elisa Isoardi incontra la signora Lorenza, mamma di Damiano e Fabrizio. Il primo oggi ha diciannove anni e quando ne aveva quattro gli fu diagnosticata la leucemia. Ha dovuto affrontare un lungo percorso di cure che ovviamente ha coinvolto tutta la famiglia. Da qualche anno è guarito, ma non sono mancate nuove sfide. La sua mamma vuole ringraziarlo perché crede che sia stato più lui a darle coraggio che viceversa. Come sempre Elisa Isoardi e la signora prepareranno un piatto che poi sarà consumato, a sorpresa, con il destinatario del "vorrei dirti che".

