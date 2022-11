Mezz'ora in più oggi su Rai 3: dalla frana di Ischia al caso Aboubakar Soumahoro

27 novembre 2022 a

La tragedia di Ischia è destinata, ovviamente e giustamente, a catalizzare l'attenzione dei programmi di informazione e di attualità dei prossimi giorni. Oggi, domenica 27 novembre, sarà così per "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il mondo che verrà, la trasmissione condotta da Lucia Annunziata su Rai 3. La frana e i numeri della questione meridionale saranno i temi della puntata, insieme alla legge di bilancio, al caso di Aboubakar Soumahoro, ai mondiali di calcio in corso in Qatar e ai diritti civili. Gli ospiti di Annunziata saranno il direttore generale dello Svimez, Luca Bianchi; il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte; il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni; il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli; la direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano; la storica contemporanea, Farian Sabahi; l'ex calciatore Marco Tardelli e la corrispondente de La Repubblica da Berlino, Tonia Mastrobuoni.

