A Sua immagine oggi domenica 27 novembre. Le anticipazioni

Oggi, 27 novembre, è la prima domenica d'Avvento. Inizia il tempo dell'attesa per la Natività di Gesù. Il periodo dell'anno più importante per la religione cattolica. In tv, a partire dalle ore 10.30 su Rai 1, classico appuntamento con A Sua immagine, programma condotto da Lorena Bianchetti e proprio l'Avvento sarà al centro della puntata. Tra gli ospiti don Luigi Verdi, fondatore della Comunità di Romena e suor Maria Gloria Riva, Adoratrice Perpetua del Santissimo Sacramento, rifletterà su questo particolare tempo soffermandosi proprio sulla necessità e capacità di “vegliare” per non farsi trovare impreparati: "Vegliate dunque - annuncia il Vangelo - perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà". Ovviamente non sarà l'unico tema. In occasione della recente Giornata delle Claustrali, celebrata il 21 novembre, sarà la preghiera l’altro riferimento della trasmissione che - attraverso figure bibliche, testimonianze di fede e di conversione e voci della gente comune - proverà a indicare vie di speranza per un domani migliore, come quello rappresentato dalla nascita del Salvatore. Come di consueto alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Sant’Anselmo all’Aventino in Roma. A concludere la mattinata alle 12 sarà trasmesso l'Angelus di Papa Francesco.

