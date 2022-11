Domenica In oggi 27 novembre non va in onda. Spazio ai mondiali di calcio

27 novembre 2022 a

a

a

Domenica In, oggi 27 novembre, non andrà in onda. Sembrerà strano a molti italiani che ogni settimana si godono il programma condotto dalla Zia Mara, uno dei più seguiti della televisione, ma per una volta Mara Venier ha dovuto lasciare spazio ad altre trasmissioni. Sono stati i mondiali di calcio a "sfrattarla" da Rai 1. Alle ore 14 è in programma la diretta della partita Belgio-Marocco e subito dopo, alle 17, sarà la volta dell'attesa Spagna-Germania. E Mara Venier? Come occuperà una classica domenica di lavoro? La conduttrice ha colto l'occasione al volo e si è presa una vacanza a New York con il suo nipotino. Tornerà in onda già a partire dalla prossima domenica: il 4 dicembre gli italiani ritroveranno la zia Mara.

