Iva Zanicchi: "Fare l'amore è come ballare: fa bene a cuore, umore e pelle". E svela il suo segreto

Secondo Iva Zanicchi, ormai lanciatissima a Ballando con le stelle, fare l'amore è come ballare: "Un toccasana". La cantante, tra i protagonisti dello show insieme al maestro Samuel Peron, lo ha dichiarato nel corso di una intervista rilasciata a Gente. Ha raccontato la sua esperienza e si è soffermata sul compagno che ancora la fa sentire desiderata. Zanicchi ha spiegato che "fare l’amore è proprio come il ballo, sono toccasana. Fanno bene al cuore, all’umore, alla pelle e mantengono giovani". Ha usato parole splendide nei confronti del compagno Fausto Pinna che lei chiama Pippi: "Mi fa sempre i complimenti, mi dice: “Come sei bella”, anche quando mi sono appena svegliata. Mi fa sentire desiderabile, accudita e amata. Certe attenzioni sono una bella benzina per l’anima". Stasera sabato 26 novembre, Iva Zanicchi disputerà la semifinale di Ballando con le stelle. Nelle precedenti puntate lei e Samuel Peron hanno dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela. Ma Iva Zanicchi è diventata protagonista anche grazie alle sue barzellette, sempre raccontate con maestria, pur non mancando le polemiche per quelle considerate "più spinte".

