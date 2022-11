Ema Stokholma e Angelo Madonia, questione d'amore. Ma non sono gli unici. Come finirà?

26 novembre 2022 a

A Ballando con le stelle ormai la storia d'amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia sta diventando un tormentone. Prima il gossip, poi le battute di lei, subito dopo le mezze dichiarazioni e infine quella diretta, via socia, del maestro di ballo nei confronti dell'esuberante allieva. L'affiatamento è chiaro e spesso è palese anche lo scambio di tenerezze. I telespettatori di Ballando con le stelle attendono di vedere le loro esibizioni proprio per capire a che punto è la storia. Cosa accadrà nella puntata di stasera, sabato 26 novembre, prima semifinale del programma condotto da Milly Carlucci? Una cosa è certa, sentimenti e attrazione sono sempre state carte vincenti per Ballando.

I primi a innamorarsi sono stati Hoara Berselli e Simone Di Pasquale che tra l'altro vinsero la prima edizione dello show di Rai 1: fu solo un flirt. Stefano Bettarini nel 2009 perse la testa per Samanta Togni, la storia durò qualche mese. Samanta, inoltre, a Ballando conobbe Christian Panucci e i due sono stati legati due anni. Colpo di fulmine fu quello tra Sara Di Vaira e l'ex calciatore Marco Del Vecchio, che tra l'altro in quel momento erano entrambi fidanzati.

Poi il flirt tra Anastasia Kuzmina e il judoka Fabio Basile, quello tra Tove Vilfort e lo sportivo Alvise Rigo e infine la tormentata relazione tra Arisa e Vito Coppola, vincitori della passata edizione. Sono nate anche storie tra concorrenti o tra maestri da quella tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis, passando per l'amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco (dodici anni!). Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non si sono più lasciati e hanno avuto due figlie.

