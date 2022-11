Un giorno in pretura, stasera sabato 26 novembre. Il processo a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile

26 novembre 2022 a

a

a

Un giorno in pretura, stasera in tv, sabato 26 novembre, su Rai 3 a partire dalle 23.55. Questa volta gli obiettivi del programma condotto da Roberta Petrelluzzi si focalizzano sul processo del 2006 che vide alla sbarra Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, entrambe accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Il processo ricostruì il sistema che era stato messo in piedi dalle televenditrici, tra sogni, promesse, raggiri, minacce. Wanna Marchi e figlia vendevano i poteri esoterici del maestro di vita Mario Pacheco Do Nascimento, che è stato già condannato ed è latitante in Brasile. Quella di stasera è la seconda puntata dedicata al processo. Viene approfondito il ruolo dei centralinisti, coloro che per primi avevano il compito di agganciare le vittime. Ma si cerca anche di fare luce sui poteri che erano stati millantati dal Mago do Nascimento. Si cercherà di capire come sia stato possibile che decine di migliaia di persone siano rimaste intrappolate nella ragnatela tessuta per spillare soldi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.