Torna Eden un pianeta da salvare, stasera sabato 26 novembre

Sulla Rai imperversano i mondiali di calcio e stasera, sabato 26 novembre, è in programma la prima semifinale di Ballando con le Stelle. Come accade in questi casi le televisioni concorrenti corrono ai ripari con grandi classici. Mentre Canale 5 sceglie il film Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellessi e Antonio Albanese, La7 tira fuori dagli archivi recenti una puntata di Eden un pianeta da salvare, il programma di Licia Colò. Una replica proposta in prima serata. E' comunque sempre possibile rivedere le puntate di Eden, basta cliccare qui.

Come un gatto in tangenziale, quando si incontrano due mondi opposti

