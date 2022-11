Gabriel Garko, il video di Nando Moscariello: "Mi hai ritrovato, mi avevi perso"

26 novembre 2022 a

Gabriel Garko e Nando Moscariello. Simpatico siparietto su Instagram. Moscariello, produttore e fondatore di Vivi la Vita srl, pubblica un video in cui canta: "Io sono ancora qua", noto pezzo di Vasco Rossi. Poi con il suo smartphone inquadra Gabriel Garko ed esclama: "Mi hai ritrovato, mi avevi perso...". In sottofondo si sente una fragorosa risata. Garko, che sta controllando il suo cellulare, resta sorpreso, poi ride anche lui. Per Gabriel Garko è un momento particolarmente complesso. Nonostante il grave infortunio che ha riportato durante Ballando con le stelle, insieme a Giada Lini è in semifinale e la coppia viene considerata tra le favorite per la vittoria finale. La sua presenza nella prima serata Rai del sabato, intanto, alimenta il gossip e moltiplica le indiscrezioni. Lo scorso anno Garko ha dichiarato che dopo aver avuto una relazione durata undici anni con Riccardo e una storia con il ballerino Gabriele Rossi, ha incontrato Mattia Emme che ha 36 anni e non lavora nel mondo dello spettacolo. Sempre stando al gossip, l'attore vorrebbe diventare padre. E forse questa potrebbe essere la volta giusta.

