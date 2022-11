Nicole Daza, chi è la moglie di Marcell Jacobs. Modella, influencer e mamma

26 novembre 2022 a

Ma chi è Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs e mamma di due dei suoi tre figli? Lei è una modella e influencer. Nata a Manta, in Ecuador, è cresciuta a Novi Ligure. Si sono conosciuti in una discoteca di Milano e da allora non si sono più lasciati. Era il 2018, è stato un autentico colpo di fulmine. Lei prima faceva la commessa all'Outlet di Serravalle.

Dopo il matrimonio si è trasferita a Roma, per restare accanto al compagno e crescere i loro due figli: Anthony e Meghan. Il primo ha da poco compiuto tre anni, mentre la bimba ne ha due. Jacobs è padre anche di un altro bambino, Jeremy, nato dalla sua precedente relazione con l'ex fidanzata Renata Erika. Il velocista allora aveva solo 19 anni. Lei più volte si è lamentata dell'assenza del padre di suo figlio.

Tornando a Daza, lei è seguita da quasi 100mila utenti su Instagram. Non esita a pubblicare foto molto provocanti, spesso in costume da bagno, dimostrando di avere un fisico all'altezza di quello del campione che ha sposato. Mora, scura di carnagione, sguardo sempre intenso e lato B da copertina. Bellissimi anche i due figli che spesso finiscono nei social insieme ai genitori. Qui il profilo Instagram di Nicole Daza.

