Marcell Jacobs ballerino per una notte. L'amore per la velocità e quello per la famiglia

Un atleta d'eccezione diventa ballerino per una notte. Sarà Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, a sgambettare sulla pista di Ballando delle stelle, programma condotto da Milly Carlucci, stasera sabato 26 novembre. Jacobs non ha bisogno di presentazioni. Campione olimpico a Tokyo 2020, è stato il primo atleta europeo a vincere il titolo dei 100 metri, nonché il primo olimpionico italiano nelle prove di velocità dai tempi di Pietro Mennea. Ballerà insieme alla moglie Nicole Daza. Proporranno una coreografia che è stata appositamente realizzata per loro. I punti che raccoglieranno, costituiranno un bonus che verrà assegnato a una (o due) delle coppie in gara. Lamont Marcell Jacobs Jr, questo il suo nome completo, è nato a El Paso nel 1994. Con Nicole Daza si è sposato il 17 settembre 2022, dopo essere stati fidanzati da tempo. Hanno due figli: Anthony e Meghan.

