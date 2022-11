Marco Bellavia e il figlio Filippo ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

26 novembre 2022 a

Marco Bellavia a Verissimo. Non è stata certo una bella esperienza quella nel mondo del Grande Fratello Vip per il milanese, vittima di bullismo. Forse ne parlerà di nuovo oggi nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, inizio alle ore 16.

Milanese, 58 anni ancora da compiere, dopo alcune esperienze come modello ha iniziato la carriera nello spettacolo. Prima gli spot televisivi. Poi le serie Love me Licia (1986) e Tenereamente Licia. E' diventato noto al grande pubblico per essere stato il volto di Bim bum bam (dal 1990 al 2001). In seguito ha fatto parte del cast di Forum per due stagioni e poi è stato inviato per Stranamore. Dopo aver condotto Snow food, programma per Gambero Rosso Channel, ha iniziato a collaborare con alcune tv locali. Poche settimane fa il grande ritorno a Mediaset come concorrente del Grande Fratello Vip 7, avventura però finita anzitempo. Ha dovuto lasciare il reality dopo attacchi di panico e sociopatia, bullizzato in diretta da altri concorrenti tra cui Ginevra Lamborghini poi squalificata per aver detto "merita di essere bullizzato".

Dal punto di vista sentimentale ha avuto una relazione in passato con Paola Barale. Poi ha conosciuto Elena Travaglia con cui si è sposato e dalla loro unione è nato Filippo e anche lui oggi sarà negli studi di Verissimo per partecipare alla trasmissione.

