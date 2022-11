Verissimo, ospiti oggi sabato 26 novembre su Canale 5

26 novembre 2022 a

Verissimo, classico appuntamento su Canale 5, oggi sabato 26 novembre. Ospite di Silvia Toffanin, Ludovica Nasti, giovane attrice italiana molto apprezzata per il suo talento. Si respirerà aria di Natale grazie alla pop star Alexia. Annunciata, inoltre, intervista padre e figlia per il comico Angelo Pisani e la sua piccola Agata. Anche Marco Bellavia sarà in studio in compagnia del figlio Filippo. Inoltre, si racconteranno, per la prima volta, la conduttrice Monica Leofreddi e Alessia Mancini, in uscita con il suo primo libro di cucina e bellezza. Come sempre palinsesto ricco di ospiti. Verissimo verrà bissato nella giornata di domani, domenica 27 novembre, sempre su Canale 5 alle ore 16.

