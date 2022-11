Come un gatto in tangenziale, film stasera in tv sabato 26 novembre su Canale 5

26 novembre 2022 a

a

a

Terminato Tu si que vales, Canale 5 propone un film stasera in tv, sabato 26 novembre, nella sfida degli ascolti con Rai 1, dove è in programma la prima semifinale di Ballando con le stelle. Alle ore 21.20 è in palinsesto Come un gatto in tangenziale. Commedia italiana realizzata nel 2017 a cura di Riccardo Milani. Nel cast Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti. La trama. Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce, invece, coltiva lavanda in Provenza ed è convinta di essere ormai una francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, il padre terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen, zie molto particolari con una mania non indifferente. Si confrontano due mondi, uno l'opposto dell'altro, che faticano anche a dialogare. Ma la vita riserva sempre sorprese...

Paola Cortellesi, dal bullismo al Gatto in tangenziale: l'amore per Riccardo e la relazione precedente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.