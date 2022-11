Ballando con le stelle, oggi sabato 26 novembre Ballando on the road. Chi conquista il serale?

26 novembre 2022 a

a

a

Ballando con le Stelle. Oggi, sabato 26 novembre, su Rai 1 alle 10.30 anticipazione con Ballando on the road. I ballerini più virtuosi, divertenti ed entusiasmanti scovati in giro per l'Italia, si esibiscono per conquistare il diritto a partecipare alla puntata serale. Anche l'edizione di quest'anno ha regalato belle sorprese: da bimbi ad anziani, passando per giovani studenti della danza e coppie che partecipano all'agonismo, si sono sfidate davanti alla giuria del programma di Milly Carlucci, atteso in serata da una semifinale che si annuncia particolarmente rovente.

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli senza esclusioni di colpi, "non ha ancora capito che è la presidente di uno show televisivo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.