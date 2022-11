Oggi in tv sabato 26 novembre: Il Provinciale sul Monte Amiata

26 novembre 2022 a

Oggi sabato 26 novembre, in tv su Rai 1, il protagonista de Il Provinciale (inizio ore 11.25) è il Monte Amiata. Il programma sarà replicato domani, domenica 27, alle ore 14 con contenuti extra. Il Monte Amiata, diviso tra le province di Siena e Grosseto e in un'area che insiste sulle regioni di Toscana, Umbria e Lazio, è considerato un unicum geografico. Per la sua forma e possenza, ricorda il Fuji, iconica montagna giapponese. Federico Quaranta raggiunge una delle vette del massiccio montuoso che è il Monte Labbro, nel cuore della Riserva Naturale e del Parco Faunistico dell’Amiata, attraversa boschi, sentieri e faggete, superando colline e scendendo nelle gallerie delle antiche miniere di mercuri, in un viaggio che ha veramente del mistico. E ancora, un’Amiata fuori dalle rotte tradizionali raccontata attraverso il sogno agricolo di una giovane donna paraguyana, Rossana Suh, che ha scelto di fissare qui le proprie radici. Il viaggio di Quaranta continua poi nella campagna grossetana e raggiunge l’oliveto di Francesco Monaci, un giovane agricoltore amiatino, e partecipa alla tradizionale raccolta novembrina delle olive. Il racconto dell’Amiata si completa con l’esperta zoologa Mia Caterini che illustra una tipica specie faunistica locale, l’asino crociato amiatino, e visita un piccolo caseificio, occasione per ricordare la presenza delle capre camosciate delle Alpi anche sull’Amiata.

