Oggi sabato 26 novembre a Linea Verde life Alta e Media Umbria

26 novembre 2022 a

L'Umbria su Rai 1 al centro della puntata di Linea Verde Life, in onda oggi sabato 26 novembre dalle 12.25. Marcello Masi e Daniela Ferolla esploreranno il cuore verde d’Italia, in particolare il centro nord della regione partendo da Città di Castello. Masi andrà alla scoperta del Villaggio ecologico di Sant’Apollinare, incontrerà un’azienda leader nel settore della produzione di simulatori satellitari e dell’innovazione nel campo della refrigerazione, assaggerà l’olio nuovo e alcune specialità gastronomiche. Daniela racconterà, invece, il parco di archeologia arborea nei pressi di Città di Castello, il Monte Cucco e i borghi del respiro, incontrerà le suore benedettine di Sant’Anna e gusterà i loro prodotti. Insieme a Marcello, poi, visiterà il centro di allevamento e addestramento cani della Guardia di Finanza a Castiglion del Lago. Infine, a Perugia per una originale degustazione nei pressi del complesso di San Matteo degli Armeni.

