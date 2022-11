Tosca, chi è il compagno: carriera e vita privata. La svolta con Renzo Arbore, il successo con Ron

25 novembre 2022 a

La cantante Tosca ospite di Propaganda Live su La7. La cantante tornerà poi sul palco per raccontarsi in un concerto-evento al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, in una data particolare come quella dell’8 dicembre – festività dell’Immacolata Concezione – primo dei grandi eventi natalizi

Propaganda Live, Sabina Guzzati e Tosca tra gli ospiti di Diego Bianchi

Romana, 54 anni, il momento della svolta per la sua carriera arriva quando Renzo Arbore l'apprezza nel pianobar in cui lavorava. L'artista campano si è dunque rivelato come autentico talent scout per lei. L’artista ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e nel 1996 lo ha vinto in coppia con Ron, con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni. Nel corso della sua carriera, la cantante ha pubblicato in totale dieci album in studio e ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Ha collaborato, ad esempio, con Lucio Dalla in Rispondimi; con Renato Zero in Inventi; con Riccardo Cocciante in L’amore esiste ancora.

Ormai da anni la cantante ed attrice - riservatissima per quanto riguarda la sua sfera personale - è legata al collega Massimo Venturiello, classe 1957, con cui vive a Roma. La coppia convive, non ha figli.

