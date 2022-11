Propaganda Live, stasera in tv 25 novembre su La7: gli ospiti di Diego Bianchi

25 novembre 2022 a

Stasera in tv, 25 novembre 2022, consueto appuntamento del venerdì su La7 con Propaganda Live (dalle ore 21,15), l'appuntamento con l'informazione per raccontare l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Tra gli ospiti della serata ci saranno Sabina Guzzanti e Andrea Pennacchi, con il premio Nobel professor Giorgio Parisi che sarà protagonista dell’intervista di giornata. Ospite musicale questa settimana sul palcoscenicodi Propaganda Live sarà la cantante Tosca. Spazio poi all’ospite musicale della serata, che stavolta sarà un gradito ritorno, quello di Tosca, spesso ospite del parterre di Zoro.

Insieme a Diego Bianchi ci saranno “Makkox” , Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Tutto con il sottofondo musicale della band con Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

