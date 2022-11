Sopravvissute, ultima puntata stasera in tv giovedì 24 novembre su Rai 3

24 novembre 2022 a

a

a

Sopravvissute. Stasera in tv, in seconda serata su Rai 3, ultima puntata del programma condotto da Matilde D'Errico. Inizio alle ore 23.25 per il forma che racconta la storia delle donne che ce l'hanno fatta, che sono riuscite a salvarsi dalla violenza dei loro uomini. Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Sopravvissute racconta la storia di Tiziana. Dolce e gentile, nonostante abbia vissuto una vita di pesanti violenze. Nel 1989 conosce il suo ex marito. Lei è una fase delicata, è appena morto il fratello. Inizia la relazione con l'uomo che non la tratta bene sin dall'inizio. Le sottovaluta la situazione e accetta il comportamento possessivo del fidanzato. Dopo il matrimonio la situazione peggiora. Nascono tre figli, costretti a vivere in condizioni molto difficili, ma è proprio l'amore per i bambini a spingere Tiziana, dopo 25 anni, a scappare con loro e a denunciare il padre. In studio oltre alla conduttrice, lo psichiatra forense Renato Ariatti e le psicologhe cliniche Silvia Michelini e Ameya Canovi.

Aboubakar Soumahoro ospite di Piazzapulita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.