Ti presento i miei, film stasera in tv giovedì 24 novembre su Italia 1

24 novembre 2022 a

a

a

E' Ti presento i miei il film in programma in tv, stasera giovedì 24 novembre, su Italia 1, inizio alle ore 21.20 circa. Commedia dell'anno duemila, produzione americana per la regia di Jay Roach. Del cast fanno parte Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner, Teri Polo, Nicole Dehuff e Owen Wilson. Diamo uno sguardo alla trama. Greg Fotter, un infermiere, si appresta a sposare Pam. Lei è bella e adorabile, ma prima del matrimonio occorre che lui conosca la famiglia. Non sarà un incontro semplice, segnato da equivoci e disastri. Alla fine riuscirà a prevalere l'amore?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.