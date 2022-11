Passaporto per la libertà, stasera in tv giovedì 24 novembre: prima assoluta su Canale 5

24 novembre 2022 a

Passaporto per la libertà. E' il titolo della miniserie che stasera in tv, venerdì 24 novembre, inizia su Canale (ore 21.20). E' la storia di Aracy de Carvalho, l'Angelo di Amburgo, che era impiegata nel Consolato brasiliano della città tedesca e salvò centinaia di ebrei dall'Olocausto. Finì per innamorarsi di João Guimarães Rosa, allora vice-console e poi più grande scrittore brasiliano del Ventesimo secolo. La miniserie è alla prima assoluta in televisione. E' l'attrice Sophie Charlotte a interpretare l'Angelo di Amburgo: "Ha superato le sue paure e rischiato la vita per aiutare altre persone. Ha lottato per ciò che creda giusto. E' una figura che mi ha colpito e insegnato molto", spiega. Rodrigo Lombardi veste i panni di João Guimarães Rosa, mentre Peter Ketnath quelli del capitano delle SS. Thomas Zumkle. In tutto gli episodi sono otto, ognuno della durata di circa 45 minuti. Canale 5 ne manda in onda due alla volta e quindi l'ultima puntata è prevista per il 15 dicembre.

