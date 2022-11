Francesco Lollobrigida, chi è la moglie: pronipote della star del cinema Gina. Stasera in tv 24 novembre ospite di Porta a Porta su Rai1

24 novembre 2022 a

a

a

Seconda serata tv, giovedì 24 novembre 2022, su Rai1 con il consueto appuntamento con Porta a porta, storico talk di approfondimento politico e dei temi di attualità condotto da Bruno Vespa (stasera dalle ore 23,05).

Aboubakar Soumahoro ospite di Piazzapulita

Ospite della puntata di oggi Il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia). "Io voglio vedere la bandierina italiana sui prodotti italiani" ha detto Lollobrigida intervenendo al Forum della Coldiretti a Roma. Una bandierina, spiega il ministro, "che dia la garanzia di una filiera certa e sicura. Noi vogliamo che siano tutti informati. Su questo raccogliamo la sfida e impegniamo il governo a tutti i livelli per dare all’Italia la massima competitività".

A Dritto e rovescio Reddito di cittadinanza, diritti delle donne e intervista a Matteo Renzi

Originario di Tivoli, Lollobrigida ha 50 anni ed è deputato per Fratelli d'Italia dal 2018. Prima capogruppo parlamentare, dal 22 ottobre è ministro. In politica da giovanissimo (la sua prima esperienza è stata con Fronte della gioventù), è stato consigliere comunale di Subiaco, consigliere provinciale di Roma, assessore allo Sport, Cultura e Turismo del comune di Ardea, consigliere regionale Lazio (2006) è stato assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio di Renata Polverini (dal 2010 al 2016). Con Giorgia Meloni è tra i fondatori di Fratelli d'Italia nel 2013. Pronipote di Gina Lollobrigida (il nonno paterno di Francesco è uno dei fratelli di Gina), vive a Roma, dove si è laureato in giurisprudenza. È sposato con la sorella di Giorgia Meloni, Arianna, all'epoca militante di Alleanza Nazionale, e ha due figlie.

X-Factor 2022, altre due eliminazioni: in palio la semifinale. Stasera in tv 24 novembre su Sky Uno: scaletta e canzoni assegnate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.